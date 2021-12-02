美國職棒大聯盟2021賽季結束後，球團老闆與球員工會訂定的勞資協議在美東時間1日深夜12點到期，雙方在此之前討論新的勞資協議，不過初步談判沒能達成共識，於美東時間2日上午封館，是繼1995年縮水球季之後、相隔26年首度封館。

大聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfred）透過聲明稿對於封館表示遺憾，但也認為這樣是保護2022賽季最好的方法，「聯盟盡力要和球員工會達成新版勞資協議共識，可惜沒能延續26年來的勞資和平，因此我們必須從美東時間12月2日凌晨12點01分起封館。」

球員工會也發表聲明稿表達意見，指出封館是「戲劇化的方式」，「事情很簡單，這是老闆們的選擇，特別是要球員放棄權利和福利，並揚棄不只對球員，也對比賽、整個環境有好處的協商理念。」

本周勞資進行了3天的協議，就和之前的協商一樣，總會遇到雙方意見沒能達成共識的情況，美東時間1日下午的討論僅僅7分鐘，兩邊領袖就做出最後決定，雙方依舊沒能有共識進入封館。

上一次勞資協議未果，讓大聯盟球員罷工，1994年世界大賽停賽、1995年賽季也受到影響而賽程縮水，但換來26年勞資平和，這段期間球員工會和大聯盟成功談妥5次勞資協議。