在27日勇士主場118比103擊敗拓荒者賽後，「浪花弟」克雷湯普生被發現一個人坐在勇士板凳席將近20分鐘，且用毛巾把臉包住，當他把毛巾拿下，被看到他滿臉是淚，讓他連忙再用毛巾遮住，很多人都在猜測為何他如此激動，「追夢」卓雷蒙格林給了答案。

「克雷湯普生就在那裡，無論你說那是一條路的終點(復健即將結束)，或是一條路的起點(即將復出)，這都取決你怎麼看，我理解他的感受，」卓雷蒙格林表示，「如果你沒經歷他過去兩年的那些，你無法理解，很多人都沒像他那麼熱愛籃球。」

「克雷湯普生是個熱愛競爭的人，但他卻打不了球，他是純粹的競爭者，我人生當中看過最好強的競爭者之一。」一路在他身邊看著的卓雷蒙格林說。

畢竟克雷湯普斯自從2019年總冠軍賽後，接連遭遇膝蓋前十字韌帶與腳跟阿基里斯腱斷裂重傷，讓他整整缺席兩個球季，如今他已經開始參加全部訓練，預計耶誕節前1周或耶誕節當天宣告傷癒復出，隨著復出日子越來越近，他當然會如此激動痛哭。