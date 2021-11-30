紐約尼克總教練席波迪(Tom Thibodeau)做出一個重大的決定，他把明星控衛肯巴沃克(Kemba Walker)移出先發，不僅如此，肯巴沃克可能連替補上場的機會都沒了。尼克隊目前11勝9敗，前一場對戰老鷹，肯巴沃克已經完全沒有上場。

席波迪在本周練球的時候對媒體說：「這是艱難的決定，但我總是得為球隊設想。我個人認為肯巴是先發球員，很難同時使用3位小個子後衛。我想過了，我也非常尊敬肯巴的為人以及他對聯盟的貢獻，我這麼做都是為了球隊。」

31歲的肯巴沃克過去是相當厲害的控衛，2011年選秀被夏洛特山貓（黃蜂）選中，打了8個球季，最盛時期（2018-19球季）場均25.6分、4.4籃板、5.9助攻。該季結束後黃蜂隊以4年1.41億美元合約「簽了就賣」轉手給塞爾提克，接著他受膝傷影響，塞爾提克不滿意他的表現，今年6月將他賣給雷霆處理（8月被雷霆釋出）。尼克以2年1790萬美元簽下他，很快就後悔了。肯巴沃克先發18場的效能跌至生涯最低點的11.7分、2.6籃板、3.1助攻，而且是他是小個子的控衛（183公分）不利於防守。

尼克後場還有年輕的奎克利(Immanuel Quickley)、經驗豐富的羅斯(Derrick Rose)、身高201公分的佛尼爾(Evan Fournier)。美媒推測尼克會設法賣掉肯巴沃克(John Wall)，現在有個處境和他差不多的明星控衛：火箭隊沃爾(John Wall)。沃爾目前也是被球隊放到一旁等著賣出。