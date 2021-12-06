先前尼克總教練席波迪毫無預警宣布，將把今年休兵期找來的明星控衛肯巴沃克移出輪替陣容之外，正式讓他變成「冰人」，儘管外界不清楚沃克跟尼克教練團、隊友之間發生什麼狀況，《TNT》知名球評肯尼史密斯仍在6日跳出來痛批席波迪。

「肯巴沃克是一名偉大的進攻球員，席波迪只是不知道如何使用他，」肯尼史密斯表示，「尼克與他們教練團不清楚肯巴沃克的價值，也不知道花錢買了什麼，你不能說他不能打球。這就像你有一台法拉利，卻只用時速30英里速度開它。」

其實最近不僅肯巴沃克跌出尼克的正常輪替陣容之外，籃網前鋒布雷克葛瑞芬也突然遭到籃網總教練納許宣告棄用，也讓前塞爾提克球星皮爾斯不禁替兩人喊冤，「所以現在肯巴沃克與布雷克葛瑞芬都不配上場打球了嗎？這真的很該死。」

這也讓近日開始謠傳，尼克將會嘗試交易肯巴沃克，而他們潛在的交易對象是火箭，因為火箭後衛沃爾本季到現在還沒上過場，也跟火箭高層因為先發與否問題談崩，假如拿沃爾交換肯巴沃克，或許是個可讓雙方解套的方式，但實際上操作仍很困難。