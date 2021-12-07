台灣時間12月7日NBA官方釋出了最新球隊實力榜，目前19勝4敗稱霸聯盟的勇士高居第1(今日對戰魔術)，同樣拿下19勝4敗的太陽排在第2(今日對決馬刺)，去年總冠軍公鹿以15勝9敗排第3(今日對騎士)，公牛16勝8敗排第4(今日對金塊)，爵士16勝7敗排第5，而湖人則排在第20。

https://t.co/Pqxh2ExSNm - Power Rankings, Week 8: Warriors hold No. 1 spot as Top-10 shifts



See where all 30 teams rank after the first 7 weeks of the 2021-22 season. (via @johnschuhmann)



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先來看聯盟霸主勇士，本季他們經采表現無需多說，雖然在上場比賽意外敗給馬刺，但中斷太陽火熱18連勝，而且近10場8勝2敗，平均得分、籃板排聯盟第3，助攻、失分排第1，整體實力相當強悍，加上柯瑞(Stephen Curry)場均27.5分火力，還有普爾(Jordan Poole)崛起，他們仍難以被擊敗。

太陽延續著上季西區冠軍氣勢，拉出一波超長18連勝，整個11月他們都未輸過球，且是遭遇強敵勇士才被斬斷，當家控球保羅(Chris Paul)對他們而言實在太重要，場均14.3分4籃板10.1助攻2抄截成績一點都看不出已36歲，戴文布克(Devin Booker)也保持著4成/4成/8成投籃命中率三圍。

公鹿開季狀況不太好，但近10場拉出9勝1敗，阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)逐漸提升巨星級身手，雖然他外線命中率僅27.6%，但能看出他進攻武器越來越多，要放他投中遠距離可要三思，另外公鹿在最近還簽下內線老將考辛斯(DeMarcus Cousins)、防守悍將麥修斯(Wesley Matthews)，相信兩人能帶來更多場上經驗。

公牛本季陣容迎來大更動，加入朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、迪羅薩(DeMar DeRozan)、卡魯索(Alex Caruso)，搭上武切維奇(Nikola Vucevic)、拉文(Zach LaVine)打出預期中效果，目前以16勝8敗排東區第2，平均得分第10、失分第8證明他們攻守的全面性，但近10場僅6勝4敗，加上今天剛獲單周最佳球員的迪羅薩觸發健康安全協議，戰力恐受影響。

備受矚目的湖人僅排第20，目前他們戰績12勝12敗西區第8，近10場只拿下4勝6敗，就算王牌大將詹姆斯(LeBron James)未因新冠肺炎缺席多場，仍難以改變湖人防守不足事實，目前他們平均失分排第27，加上亞瑞薩(Trevor Ariza)、努恩(Kendrick Nunn)都還無法上場，教練調度也相當凌亂，球隊仍未找到勝利方程式。