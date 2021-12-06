繼麥當勞與SUBWAY之後，炸雞連鎖肯德基亦宣布，自12月7日起調整部份餐點價格，有13項主餐漲3至10元，甜點、點心類單點調整區間為2至5元，肯基德強調，超過半數產品價格維持不變。

食材原物料與包材成本持續上漲，加上基本工資也漲，航運塞港問題亦使餐飲供應鏈出現問題，王品、麥當勞、SUBWAY、鼎泰豐、吉野家都已宣布調整售價。為平抑物價，政府宣布自即日起至明年3月底機動調降小麥、牛肉、水泥與汽柴油關稅與貨物稅，但似乎仍無法有效壓低餐飲業成本，市場預測，肯德基之後，還會有連鎖餐飲業者跟進調漲價格。台灣肯德基以考量整體營運成本為由宣布調整部份商品售價，其中主餐類產品共調整13個品項，單點價格調整區間為3至10元、個人套餐類產品售價調幅5-10元，甜點、點心類單點調整區間為2至5元。

肯德基調漲商品包括炸雞類產品單點調升5元，套餐與XL套餐調幅10元，台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐調幅10元，經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元，漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調幅5-6元，原味蛋撻單點調幅為4元，Ｋ酥雞翅一份(2支)與薯條調幅為2-5元。

肯德基6日同時宣布，自12月7日起，為回饋消費者推出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」，優惠最低達5折；預訂快取點餐優惠加1元享多一件。同時，外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券皆有優惠。