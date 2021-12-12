北市在中研院設疫苗接種站 打疫苗送百元禮券 19:382021/12/12 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行動篩檢專車，對當地民眾及中研院員工進行篩檢。(資料照/鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加速疫苗完整接種，北市衛生局於12月13至14日在中研院體育館1樓設置疫苗接種站，服務時間為上午9點至11點30分、下午1點30分至4點，並採取分日、分流方式，分別於13日安排莫德納疫苗(含1、2、3劑)、14日BNT疫苗，接種莫德納疫苗者可獲贈100元等值商品禮券。 另外，北市衛生局於10、11日安排行動篩檢車至中研院，社區民眾及中研院員工共805人篩檢，全數陰性。明上午9時至下午4時仍會設置行動篩檢車，以利中研院自我健康監測員工進行採檢。 #北市 #中研院 #疫苗接種站 #打疫苗 #百元禮券 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 印度神童預言「這周是關鍵」 全球爆5大事 2件和台灣有關 - 生活 2劑AZ對Omicron無效白打？醫曝第3劑打這款保護力飆升 - 生活 萬隆變電所爆炸前曾故障 內部曝原因：多次為缺電降壓 - 生活 女童「反著吃餐盒」原因曝爸驚訝 1.8萬人狂讚：上了一課 - 生活 烏克蘭美女在台打免費疫苗 接種後卻痛哭：我後悔了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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