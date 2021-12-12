為加速疫苗完整接種，北市衛生局於12月13至14日在中研院體育館1樓設置疫苗接種站，服務時間為上午9點至11點30分、下午1點30分至4點，並採取分日、分流方式，分別於13日安排莫德納疫苗(含1、2、3劑)、14日BNT疫苗，接種莫德納疫苗者可獲贈100元等值商品禮券。

另外，北市衛生局於10、11日安排行動篩檢車至中研院，社區民眾及中研院員工共805人篩檢，全數陰性。明上午9時至下午4時仍會設置行動篩檢車，以利中研院自我健康監測員工進行採檢。