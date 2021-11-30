台灣好手詹世昌在睽違亞巡賽事20個月後，首次重返亞巡，28日在泰國藍峽谷鄉村俱樂部（Blue Canyon Country Club）舉行的總獎金100萬美元的藍峽谷普吉島錦標賽，上演逆轉勝的精采好戲，第9洞的獵鷹及後9洞連抓4鳥，硬是在最後一洞最後一桿擊退同組強勁對手，以1桿之微驚險獲勝，捧走冠軍獎杯與冠軍獎金18萬美元（約合台幣505萬元），這也是他在拿下2016年歐亞共站的泰皇盃及日亞共站的亞太鑽石盃後的亞巡賽第3冠。

詹世昌4回合總桿為低於標準桿18桿的270桿，4回合成績分別是66丶68丶68丶68桿；泰國的沙冬（Sadom Kaewkanjana）韓國的金祖勳（Joohyung Kim音譯）第4回合各打出67與66桿，兩人同以271桿，並列亞軍。

亞巡賽自2020年3月後，因疫情肆虐停擺長達20個月（89周丶626天），直到上週才在泰國普吉島重啟賽事，今年已在台巡賽拿下1冠、5亞的詹世昌，重返國際賽首役就奪冠，他也因此冠在亞巡獎金榜衝上第二，提前預約明年2月3日到6日總獎金500萬美元的亞巡大賽Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers（沙烏地國際賽）；世界排名也從1366驟升至428。

詹世昌與韓裔美國選手金時煥及泰國球員沙冬在最後一回合同組出發，他與金時煥以3回合同為低於標準桿14桿的202桿並列領先，沙冬204桿；詹世昌在前9洞「打得不好」，第4及第7洞都吞下柏忌，其他選手穩定出擊，時有進帳，眼看就要退出逐冠之列，奪冠希望下降，不過他先在第9洞5桿洞獵下老鷹，先提振了氣勢與信心，詹世昌說，那一洞逆風，開球在球道上，距旗洞210碼，第二桿以小雞腿打上果嶺，距洞30呎，一推進洞獵鷹成功，落後差距縮小，又燃起搶冠希望。

雖然前9洞結束落後領先者4桿，不過他並未放棄，心想「拼不到第一，也要拼個亞軍，」 於是專注在每一桿上，結果第13至16洞竟然連抓四鳥，第13洞是距洞下坡5呎多丶14洞6呎丶15洞12呎下坡，連抓3鳥後追平了另兩位領先選手，第16洞再添一記9呎小鳥推，泰國的沙冬也抓下小鳥與他平桿；最後一洞沙冬一記12呎保帕推桿沒進吞下柏忌，而詹世昌先切桿，距洞3呎，最後一記保帕推桿穩穩推進，終於逆轉以一桿險勝。

詹世昌表示，近況一直都不錯，賽前練習狀況也很好，但是第一天比賽時就犯了落枕，其後幾天上桿都會痛，只能靠止痛葯撐著，揮桿雖然不是那麼順暢，但盡量保持水準，只是一直有點擔心。

他說還好這座球場距離不長（7257碼），自己的鐵桿精準度夠，加上因為果嶺速度與順逆草結構，與台灣的果嶺很像，因此推桿也特別準，四回合以來不少抓鳥推桿都有把握住，都形成摘冠因素。

他也提及，亞巡賽暫停一年多，再次回到亞巡賽場其實很興奮，不過因為是停賽許久後的第一場，原本沒有想太多，賽前設定目標在前十名，想先感覺適應一下，沒想到能一舉奪冠，很開心。

他說，希望能再延續逆轉勝氣勢，在本周的比賽拉谷納普吉島錦標賽（Laguna Phuket Championship）連莊成功；其後的行程是他將回台參加12月底的台豐AＤＴ賽。