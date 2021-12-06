螺絲廠世豐(2065)公布2021年11月合併營收2.43億元，較去年同期的2.29億成長6.23%，續創歷年同期新高。2021年1至11月合併營收26.04億元，同步刷新歷年同期新高，較去年同期大幅成長30.28%。

世豐表示，集團持續密切關注船班排程，加速螺絲產品訂單出貨認列進度，加上歐、美地區陸續解封，以及美國年底傳統消費旺季來臨，帶動DIY居家裝修、建築工業兩大產業景氣復甦，推升旗下客戶對於螺絲扣件產品需求持續增加，挹注整體產能稼動率保持一定水準之上，除帶動11月美洲地區營收比重保持68.98%，歐洲地區銷售表現則較去年同期大幅成長2.4倍，占整體營收比重進一步攀升至10.55%，皆係創造世豐11月營收再度寫下歷年同期新高之佳績。

展望後續，世豐指出，美國政府已於11月通過規模1.2兆美元的大型基礎建設法案以外，各國政府亦將於2022年大力推動基礎建設；集團持續邁向智慧工廠轉型，且透過擁有全尺寸螺絲產品，以及可因應多樣客製螺絲產品訂單需求等優勢，並持續深化歐洲、美洲業務銷售動能，以利於提升旗下高附加價值螺絲產品銷售比重，創造整體營運正面之挹注。