昨天在NBA場上湖人於延長賽以124：116戰勝溜馬，這場比賽詹姆斯(LeBron James)在延長賽大發神威，連續命中致命三分球，完全是獲勝功臣，而在延長賽期間場邊發生了小插曲，詹姆斯告訴裁判坐在場邊的溜馬球迷對他進行言語攻擊，並比出不雅的手勢，最後裁判將兩位觀眾驅逐出場。

Fans sitting close to the couple have said they kept shouting, “I hope Bronny dies in a car wreck.”



Don’t ever call him a snitch or soft. https://t.co/cH898o4mYK — Dak&Curry4MVP (7-3) 🏈 Dubs (16-2) 🏀 (@D4KSB) November 25, 2021

而在看比賽的人肯定也很好其他們到底做了什麼，昨天賽後媒體還原現場狀況，據美媒報導，比賽中這兩名球迷多次用F開頭單詞問候詹姆斯，現場保全早已警告他們，但兩人還是繼續，詹姆斯表示他們比出下流動作，並詛咒其大兒子布朗尼(Bronny James)在車禍喪命。

除媒體外，另一位在現場球迷也跟進證實，他們不僅詛咒詹姆斯兒子，場邊咒罵聲也非常大，甚至說「布朗尼是**養的」，言行舉止非常惡劣，在保全多次警告後他們仍不聽勸，最後詹姆斯忍無可忍向裁判告狀，隨後裁判將他們趕出場，女球迷甚至還不以為然做出鬼臉。

詹姆斯賽後對這件事說：「我永遠不會對球迷說這樣的話，他們也不該對我說這樣的話，當下流(不雅)手勢和言語出現在球館，這是不能容忍的事。這種行為和為自己的球隊加油完全不一樣。」事後不少網友也認為球迷太超過，不該提及對方的家人，被趕出去實在活該。

i guess this is what’s floating around what they said to him. not sure if it’s true or not tho but the “i hope bronny dies in a car wreck” would’ve definitely set him off pic.twitter.com/39FQyETpjA — arthur simon (@arthursimon_24) November 25, 2021

而兩位球迷可能沒想到在他們被趕出去後，詹姆斯迎來大爆發，兩度命中高難度三分球將分數拉開，成功鎖定這場比賽勝負，並做出久違的霸氣慶祝動作，或許那兩位球迷真激起了詹姆斯的腎上腺素，最後他砍下全場最高39分，外線命中率有41.7%。