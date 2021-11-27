最近關於湖人巨星詹姆斯(LeBron James)的新聞還真不少，先是他與活塞史都華(Isaiah Stewart)出現肢體接觸，再來遭到溜馬球迷辱罵，接著是慶祝時的動作遭到罰款，而稍早勇士球員卓雷蒙格林(Draymond Green)也透露自己跟詹姆斯的往事，直言對方真的不好惹，並給了史都華一些忠告。
格林在自己的節目中談到詹姆斯，他說：「史都華，聽我說吧，差不多5年前，我也跟詹姆斯起了衝突，结果我的下場可不怎麼好。詹姆斯狠狠虐了我，雖然不是身體上的虐待，但他在1：3落後情况下率隊逆轉奪冠，這件事至今還在刺痛著我！」直言自己惹到對方。
格林繼續說：「作為一個曾與詹姆斯在場上起衝突的人，史都華，我要给你一點點建議，那就是真的不值得，這不值得你鬧出這麼大的騷動，而且還損失了2場比賽的薪水。」在2016年勇士對騎士總冠軍賽中，格林攻擊了詹姆斯腹股溝被吹技術犯規，G5無法上場，之後勇士連輸3場被逆轉。
詹姆斯在前幾天對活塞比賽中與史都華發生肢體接觸，卡位搶籃板時詹姆斯肢體動作過大，用手肘大力揮到對方的臉部，史都華當場血流不止，而當下史都華非常火大，在工作人員頻頻阻擋下他多次暴衝想上前理論，而詹姆斯認為自己不是故意的，只想要道歉。
事後他們都被驅逐出場，並在後續比賽遭到禁賽處分，而之後詹姆斯表示自己想透過電話和對方道歉，但今天稍早史都華接受訪問時仍認為詹姆斯是故意的，他說：「這將是我最後一次討論這個話題，我重新看了比賽影片，我不認為那是個意外！」
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