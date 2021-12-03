英國金融時報3日公布今年25位「最具影響力女性」名單，去年榜上有名的總統蔡英文今年再上榜。為表揚更多具影響力與成就的女性，今年名單較去年12位增加逾一倍。

名單由金融時報記者、數十個國際機構、曾上榜女性和讀者評選，邀請像歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）、美國參議員華倫（Elizabeth Warren）等多位極具影響力的女性，為上榜者撰寫評語和介紹。

亞洲上榜者除了蔡英文，還有華人導演趙婷、香港社運人士周庭和日本網球名將大阪直美。

領導重要組織者有WTO總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）、美國聯邦交易委員會主席漢莉娜（Lina Khan）。

政界有美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國眾議員莉茲錢尼（Liz Cheney）、蘇丹外交部長馬蒂（Mariam Sadiq al-Mahdi）、智利制憲議會主席隆康（Elisa Loncon Antileo）、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。

商界為通用執行長芭拉（Mary Barra）、連鎖藥局沃爾格林執行長布魯爾（Rosalind Brewer）、巴西富豪特拉哈諾（Luiza Trajano）、「科技女股神」方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）。

為公益奮鬥有烏干達環保人士納卡特（Vanessa Nakate）、阿富汗學運人士弗洛坦（Sotooda Forotan）、「吹哨人」臉書前產品經理豪根（Frances Haugen）。公衛有英國新冠肺炎疫苗專案小組前主管賓漢（Kate Bingham）。

文藝與影壇有愛爾蘭作家魯尼（Sally Rooney）、葡萄牙藝術家雷戈（Paula Rego）、美國電視製作人萊梅斯（Shonda Rhimes）、美國女演員喬韓森（Scarlett Johansson）、烏拉圭時尚設計師赫斯特（Gabriela Hearst）。