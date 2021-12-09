金管會110年10月26日公布未來公平待客評核重點，引起明年度受評核單位重視。兆豐期響應主管機關政策，9日邀請具金融消費保護法專長的東海大學法學院客座教授林國全分享實際案例經驗，第一線同仁及高階主管均一同參與，裨益將公平待客精神體現於各項服務。

林國全以其過往擔任財團法人金融消費評議中心董事長的豐富經驗，透過實際案例分享如何避免及妥善處理客訴，讓客戶享有貼心及安心的服務。透過實務案例分享，增進第一線同仁對公平待客原則的認識，以行動宣示公司對公平待客的重視，期能將公平待客精神融入企業文化當中。

兆豐期秉持公平待客九大原則，透過每位成員「從心出發」，從董事會到第一線的業務同仁都努力實踐落實公平待客。公司除設立隸屬董事會層級的「公平待客推行委員會」深化內部監督力道，遵循對高齡者之保護措施外，為進一步精進優化更完善的金融服務，兆豐期亦積極導入數位金融及加強資訊安全，對外讓客戶享有更便捷安全的金融服務，對內提升內部營運效率，致力成為客戶值得信賴的期貨商。