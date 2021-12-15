中國人民銀行（大陸央行）今年第2次降準今（15）日落地，此次人行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，降低金融機構資金成本每年約150億元（人民幣，下同），釋放長期資金約1.2兆元。

中新經緯報導，今天有9500億元MLF（中期借貸便利）到期，且面臨政府債券發行、繳稅高峰，流動性壓力較大。人行有關負責人指出，此次降準釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的MLF，還有一部分被金融機構用於補充長期資金。

人行強調「穩健貨幣政策取向沒有改變」。民生銀行首席研究員溫彬也表示，這次降準並非貨幣政策轉向寬鬆，而是在確保流動性合理充裕的前提下，更好地發揮結構性貨幣政策工具的作用，加大對中小企業、綠色發展、科技創新等重點領域和薄弱環節的支持力度，促進經濟運行在合理區間。

招聯金融首席研究員董希淼表示，全面降準有助於保持房地產市場和金融市場健康發展。此次降準將有效緩解部分房地產企業信用危機，降低房地產行業可能引發的系統性風險的機率。

中共中央經濟工作會議提出，推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。