中國人行將存款準備金率（RRR）12月初下調50個基本點（bp），一年期貸款基礎利率（LPR）報價也下調5個基本點，目的是採取更加靈活的貨幣政策、並釋放流動性。法國外貿銀行亞洲經濟研究部21日表示，貨幣政策放寬是一個利多消息，能為企業和銀行提供充足流動性，降低信用風險，對經濟增長具有積極作用；但是，對銀行業的影響則十分不同，必須同步作出「讓利」，即銀行「被鼓勵」降低貸款利率、費用和佣金。

根據法國外貿銀統計，中資銀行的淨息差，已從2019年的2.2％，降至2021年的2.07％，反映的是銀行業的盈利能力在下降。儘管疫情之後，此項數據出現大幅反彈，但中資銀行業兩年期平均利潤年增幅，已從2019年的6.8％降至2021年第三季度的1.6％，獲利增速遠低於以往的水準。

研究團隊指出，LPR的下調並不會對中期貸款便利（MLF）利率產生任何影響，代表銀行從央行獲得的資金成本保持不變，此項措施必然導致貸款利率下降，從而收窄淨息差（NIM），雖然這次5個基本點的下調幅度或許不大，但此舉預示著貸款利率的走向。

法國外貿銀研究團隊結論指出，人行的靈活貨幣政策用意在於支援經濟，但銀行需要承擔多少責任目前尚不清楚。鑒於中資銀行在信貸傳導中的核心作用，最終可能出現息差和盈利能力進一步下降的結果。不過，如果籠罩在經濟增長上的陰霾，尤其是來自房地產行業的衝擊消散，那麼從資產品質等其他方面來看，銀行業的情況也將得到改善。