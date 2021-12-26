各項金融機構被要求落實執行確認客戶身分（KYC），金管會頒佈的法規、措施密密麻麻，還不時祭出函件、神秘客查驗和不定期金檢。客戶端不見得覺得需要，甚至認為相當擾民！

新世代金融基金會董事長陳冲在一場研討會上，分享個人的實際經驗。他擔任負責人的一個單位正好需要更換印鑑，銀行承辦人員說明，他必須親自印鑑、身份證，經過二大流程、和不同的銀行員，分成兩天時間見面或電話真實對話。當銀行員在電話線上詢問陳冲是否本人時，陳冲心裡還在OS：「他怎麼知道我到底是不是本人？」

後來，陳冲回答了一堆白紙黑字上就有的基本問題，才能完成所有確認。陳冲嘆氣，「都數位時代了，銀行還在用石器時代的方法，在和客戶對保！」

陳冲曾在民國97-99年擔任第6任金管會主委，爾後升任行政院團隊，實際參與層峰的金融財政政策規劃。他說，退休後創辦新世代金融基金會就是希望現在研究金融問題時，「不要忘了我們在數位時代！」

「元宇宙大軍壓境 歐盟數位身分皮夾（Digital ID Wallet）的啟示」研討會由新世代金融基金會和臺灣大學社會科學院共同舉辦，由產學專家分享歐盟數位身分皮夾（European Digital Identity Wallet）的現況與影響，希望能引進國際新觀念，讓國人瞭解這個制度。