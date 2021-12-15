投資台灣三大方案累計金額破1.5兆，先前政府已表示方案今年底到期會予以延長。經濟部長王美花今天證實，確定會再延長3年，細節月底前一定會公布。經濟部表示，優惠貸款匡列金額已列好，最後整理中，但延長方案中，廠商利率補貼會比現行縮減，以示公平。申請資格則增列廠商須提出減碳方案，依個案審核。

「投資台灣三大方案」上路到年底滿3年，目前累計1100家申請，總投資金額1兆5457億元，提前達標。為了因應中國大陸制裁台企、限電壓力，台商回流再起，先前已評估方案明年起再延長1到3年。

王美花今天表示，三大方案已敲定延長3年，至於匡列金額、利率補貼細節做最後整合，月底前再公布。

經濟部官員表示，企業利率補貼部分，會比現行再縮減，這對第一階段申請廠商才公平。同步加嚴申請資格，增列廠商必須提出減碳方案，視企業大小不同，檢視其產線投資有否進行相關節能減碳、使用綠電等。

目前政府給予三大方案申請企業融資利息補貼，以台商回流方案來說，中小企業利率補貼1.5％、大企業0.1％到0.5％，依經濟部規畫，未來延長方案將會調降。