美國商業雜誌《富比士》昨公布今年世界百大最有影響力女性，其中蔡英文總統再度入榜，從去年的第37名躍升至第9名，《富比士》指出，蔡英文排名大躍進的原因，與蔡向美國示好，及控制新冠疫情有關。

《富比士》昨（8日）公布「2021年全球百大權威女性」（The Worlds Most Powerful Women 2021）榜單，第一名是由亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 的前妻瑪肯西（MacKenzie Scott）拿下，第2名則是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），排名第3則為歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）；而過往10年占據全球百大權威女性榜單第一名的梅克爾（Angela Merkel），在今年卸任後，跌出榜單外。

蔡英文的排名則為第9名，《富比士》指出，這是蔡英文自2016年首次上榜第17名以來，第六年登上「全球最具影響力女性」排行榜，而蔡英文去年則排名第37位。

《富比士》評論，蔡英文上任以來，頻向美國示好，導致台海局勢升溫，不過，蔡在2020年以超過57%的選票連任成功，被外界視為對大陸控制台灣的譴責；此外，蔡英文在新冠肺炎流行期間展現的領導能力，使台灣的防疫受到世界肯定。