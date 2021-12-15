外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界關注。對此，前台南縣縣長蘇煥智表示，侯的表態文反映了公投價值內涵與國民黨角色定位兩大關鍵，蘇肯定侯對公投的理性思維，也建議侯應對民進黨弊病多加批判，這將有利侯未來的政治發展。

蘇煥智14日在《中視》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，侯友宜的文章反映出了兩大關鍵：第一，台灣公投針對的本就是「政策」，且內涵上本就不是藍綠問題，而是能源、環境、健康面向的探討，這些都是超越藍綠的，應該要有很大的理性空間，讓程序與不同意見得以充分表達，故侯確實道出了許多人對公投價值的看法，從這點來看是有益的。

第二，侯友宜這篇文章忽略了自己身為「國民黨最大諸侯」的角色，而且侯還是現在國民黨民調第一、2024年總統可能人選，因此很多人對這篇文提出不同的解讀與揣測，蘇煥智建議侯應思考，中間選民不見得會支持一個對很多事沒表態的政治人物，中間選民通常會希望政治人物對事有清楚的論述與看法，否則就會變成模稜兩可。

蘇煥智指出，公投凸顯了民進黨昨是今非、花費國家資源等弊病，這些都是非常值得批評的地方，故也建議侯友宜在表達個人看法與公投價值之餘，也能對民進黨相關行為多些批判，這樣不僅能展現其擔當、凝聚團結，也能讓自己未來政治前途更順遂。