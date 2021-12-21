表態參選屏東縣長黨內初選的民進黨立委周春米今日於立院舉辦屏東農產推銷活動，另外2位同黨對手鍾佳濱、莊瑞雄也有到場，3人同台。周春米表示，會找適當時機向外界報告目前成績，鍾佳濱說，初選是競爭，行銷屏東是合作，莊瑞雄則回應，大家公平競爭。

民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，目前已表態的人選，包括新系的周春米、鍾佳濱及英系莊瑞雄。而前民進黨籍，現無黨籍立委蘇震清也有意爭取，並對外表示希望能夠以無黨身分參與民進黨初選。

今日活動，除周、鍾、莊外，包括立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘、農委會主委陳吉仲，及新系林宜瑾，蘇系張宏陸，正國會的陳瑩，綠色友誼的何志偉等20多位同黨立委到場。柯建銘開玩笑說，周春米在立院的人緣很好，不用動員就有這麼多同仁參與。

日前因屏東縣長潘孟安一席「接班說」力挺，而引發屏東政壇討論的周春米表示，出來參選可受公評，自己也是按部就班，準備了1年半，會找適當時機向外界報告努力的成績，希望能獲得大家鼓勵。

鍾佳濱回應，互相競爭是一定的，但希望這樣的競爭是良性，選民才能從中挑出最好的，每位候選人當然都會覺得自己最好，所以就訴求選民決定。自己接下來會採取站路口、市場拜票等模式，向選民訴求。

莊瑞雄說，3人都為了黨內初選努力了近2年，誰要參與初選現在局勢也已明朗，大家就是公平競爭、分進合擊、在不同地方打拚，讓民眾認同，就是這麼簡單。