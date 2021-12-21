針對新竹縣市合併升格修法引發黨內爭議一事，民進黨立院黨團總召柯建銘今日上午回應，蔡總統都發新聞稿了，外界還要質疑沒有支持嗎？英系立委莊瑞雄說，英系持開放態度，正國會立委陳亭妃回應，此案正國會態度較為保留，湧言會立委林楚茵表示，派系並未討論此事。新系立委鍾佳濱說，新系的態度是開放自由討論的，而外界將此事引伸為派系問題，其實是太過簡化公共議題。

柯建銘表示，有關民進黨立委撤簽《地制法》修法一事，稍後案子送到程序委員會就知道有多少人簽，簽署的人只有增加沒有減少，此案黨內有高度共識，絕非某些媒體見縫插針。

柯建銘指出，蔡總統日前已經找大家來談過，行政院長蘇貞昌也說得很清楚，《地制法》修法就是黨內高度共識，至於部分少數的意見，會繼續溝通。而蔡總統都已經發新聞稿了，外界還要質疑府院黨沒有高度支持嗎？

柯建銘說，新竹縣市合併升格，不只是新竹的事，也是台灣的事，新竹現在遇到很多問題無法解決。像是這次公投案中，新竹地方有一項喝好水公投，這就是因為新竹地方的媽媽們認為新竹市水源上游新竹縣，有水源的嚴重汙染，還有環保、教育問題也是一樣。

柯建銘表示，清華大學跟新竹教育大學合併，交通大學也跟陽明大學合併，企業也會有合併，要合併才會有綜合效果，竹科在十多年前發展，橫跨新竹縣市，地方發展其實要重新思考，往前走。

莊瑞雄指出，過去因為政治決定，所以國土發展沒有一個整體的規畫，現在應該由行政院來做整體的擘畫，因為目前的提案中，沒有針對地方財政做出畫分，對於現有直轄市而言，可能會有預算排擠到統籌分配款的問題。

莊瑞雄說，柯建銘的提案連署，英系是持開放的態度，不清楚每位英系委員的狀況，但自己跟民進黨英系立委劉櫂豪都有簽署，沒有撤案。但英系立委蔡易餘、陳明文等人回應並未參與連署。

陳亭妃表示，自己也樂見新竹縣市合併，但國土規畫要宏觀的來談，此事正國會曾討論也達成共識，在連署上正國會是持保留態度，而自己也沒有連署。

鍾佳濱指出，自己有連署，沒有撤案，新系也沒有下任何指令，都是開放的態度，其實自己的立場上，只要是類似的方向都會支持，陳明文的說法在「都縣平權」概念上也是一致的，只要有國土規畫的討論都樂見。但現在外界故意放大，用派系檢視，其實是太簡化對公共政策的討論。

林楚茵回應，湧言會的委員中，只有王定宇撤簽，自己和趙天麟都有連署也沒撤簽，此事派系並沒有過多討論。