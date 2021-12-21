莊瑞雄明宣布參選屏東縣長 喊「超越高雄」延續蘇貞昌衝勁 15:412021/12/21 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委莊瑞雄明宣布參選屏東縣長。（圖／摘自莊瑞雄臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣長潘孟安任期將屆滿，包括民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，都傳出有意參選2022屏東縣長；另立委蘇震清也展現參選決心，退出民進黨。據了解，莊瑞雄明（22）日將召開記者會，宣布參選2022屏東縣長黨內初選，並喊出「超越高雄」，將延續老縣長蘇貞昌的衝勁，把台灣尾拚成台灣頭。 民眾黨批大新竹合併淪為酬庸 要求速開國是會議 柯文哲轟民進黨推「竹竹合」搞垮國家 林智堅：別讓新竹人心寒 #莊瑞雄 #屏東縣長 #蘇貞昌 #高雄 #2022 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大新竹合併有助半導體競爭力 蘇貞昌：蔡總統有明確指示 16:412021/12/20 政治 2022誰來做老大》彰化縣長 投票率低 王惠美須強化動員力備戰 04:102021/12/21 政治要聞 新聞透視》推各種合併升格 為明年地方選戰鋪路 民進黨派系禿鷹搶食 超前部署2022 04:102021/12/21 焦點要聞 2022誰來做老大》嘉義市長 黃敏惠打政績牌 爭取中間選民 04:102021/12/21 政治要聞 2022誰來做老大》雲林縣長 張麗善嚴查萊豬 化危機為轉機 04:102021/12/21 政治要聞 江啟臣籲藍 速接觸中間年輕選民 04:102021/12/21 政治要聞 邱淑貞愛女深U秀豐滿上圍 罕見曬吃熱狗短片網喊「卡哇伊」 11:472021/12/21 娛樂 竹竹併有共識 公投後民進黨急得很 網酸爆：乾脆全台併成「台灣市」 10:292021/12/21 政治 金屬線圈奪命！還不出債又借3萬爆衝突 嫌勒斃債主遭移送 13:042021/12/21 社會 七成民眾受惠 遺產稅額試算 2022年啟用 04:102021/12/21 金融．稅務 為討千元債務 債主反遭砍斷動脈噴血慘死 13:082021/12/21 社會 政治熱門新聞 蔡英文為何突拜會證嚴法師？港媒曝背後「有目的」 - 政治 公投結果會影響2022、2024選舉嗎 阿扁吐6字 - 政治 公投後藍營內戰3天 羅智強首發聲感謝「他」：此刻最需要被鼓勵 - 政治 蔡政府力推新竹縣市合併 藥師想起「這往事」驚覺不對 - 政治 「高雄人逼全台灣人吃萊豬」？ 趙少康看公投結果：這點令我意外 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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