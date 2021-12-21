屏東縣長潘孟安任期將屆滿，包括民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，都傳出有意參選2022屏東縣長；另立委蘇震清也展現參選決心，退出民進黨。據了解，莊瑞雄明（22）日將召開記者會，宣布參選2022屏東縣長黨內初選，並喊出「超越高雄」，將延續老縣長蘇貞昌的衝勁，把台灣尾拚成台灣頭。