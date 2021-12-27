行政院長蘇貞昌今日主持擴大防疫會議，指揮中心報告指出，冬天低溫易於呼吸道病毒傳播，以及年終大型活動等因素，預期全球疫情將會上升，建議繼續採取嚴守邊境、加強採檢、持續醫療整備，以及提升疫苗涵蓋率等因應作為。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為79.79％，第二劑為67.01％，第三劑為0.42％，共已施打3444萬人次，其中12至17歲第二劑已接種約16萬人次，年齡層戶籍人口接種率為13.1％，指揮中心日前亦已函請地方政府衛生局於24日起可安排或指定新冠肺炎疫苗合約醫療院所，提供第一劑接種BNT疫苗滿12周以上且未參與校園接種之12至17歲學童，由家長陪同完成第二劑BNT疫苗接種。

蘇貞昌表示，國外疫情更顯嚴峻，且國內境外移入病例快速增加，數量比過往大幅增加，考量國外耶誕假期以及國內春節假期時間相近，為降低病毒於境內傳播的風險，請指揮中心持續研議是否調整相關檢疫措施，並應注意相關措施的宣布及實施時機，使民眾能有相當時間以作因應。

近日我國空手道代表隊自哈薩克比賽返台後，有11人確診，對於選手出國競賽期間染疫事件，蘇貞昌表示，請指揮中心與教育部持續注意並加強體育選手的健康管理措施，兼顧國內防疫以及選手參賽權益。

蘇貞昌重申，目前國內疫情穩定，是政府與民眾共同協力所得的成果，在國外疫情持續升溫的情形下，必須要更加努力才能繼續維持，在歲末年終將至、大型慶祝活動接續進行之際，呼籲民眾仍須做好個人防疫措施，且要確切落實執行實聯制，而目前疫苗充裕且品項足夠，也請指揮中心持續想方設法，加速國內疫苗完整接種的覆蓋率，以提升國人的保護力。