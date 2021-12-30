近期酒駕事件頻傳，釀成多起傷亡，引發社會關注，各界提出加重罰則、強制治療等防制酒駕修法建議，行政院發言人羅秉成今表示，酒駕零容忍，年關將至，尾牙、聚餐增加，喝酒上路恐再出現，院長蘇貞昌以特別交代執法單位，針對春節年終尾牙場所等高風險地方，加強取締酒駕。

羅秉成表示，政府因應酒駕作法已經好幾次修法，希望改善酒駕情形，以台灣來講，酒駕致死再犯已提高到無期徒刑，比其他國家還高，有些甚至殺人罪送辦，提醒國人，酒駕害人害己，國人一起努力控制在最低。

針對各界修法意見，羅秉成說，各界修法意見相關部會都有掌握，若有必要精進會再提出，但希望國人都要知所節制，單靠道德呼籲有限，必須共同努力，才能改善酒駕對社會產生的危害。

羅秉成表示，年關將至，年終、尾牙、聚餐很多，喝酒上路情形恐會再有，蘇院長已特別交代執法單位，在高風險的地方加強警力取締，避免酒駕發生。

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