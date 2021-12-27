2022高雄春天藝術節首波節目將於28日中午起開售，至明年1月24日購票可享早鳥75折。明年總檔數達將近40檔、72場次，從2月到7月，並新增剛開幕不久的高雄流行音樂中心室內外場域，另以線上平台引進國際戲劇節目。

28日首波開賣的節目包括3月的印第安納瓊斯《法櫃奇兵》、《影．響 台灣II》台灣電影草地音樂會、4月親子音樂會《寶島妖怪佇佗位？》、《勇敢小火車》音樂繪、兩檔高雄市國樂團節目《綻放》、《放電旅程》等。

索拉舞蹈空間舞團《渡鴉》、高雄城市芭蕾舞團《城市之光》、藟艸合作社《跟屁蟲》、01舞蹈製作《白夜》等4部作品，將以「環境舞蹈」形式，在台灣燈會雙主場之一的高雄流行音樂中心外的不同區域，帶來各自特色舞蹈。

秋杉所在工作室《不存在的金烏》、許程崴製作舞團《上造》、白開水劇團-玩戲空間3＋1《大言舌時代》、唱歌集音樂劇場《愛（AI）妻》音樂劇，等4部作品則會在駁二正港小劇場演出，為南台灣小劇場注入新的創作能量。