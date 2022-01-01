台中市長盧秀燕祝福市民「2022幸福台中！新年快樂！」只花3秒鐘創新紀錄。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與現場20萬人共同欣賞3分鐘的精采煙火秀，一同迎接新年到來。（盧金足攝）

長達3分鐘的煙火共有50種以上花色，編排超過80種的組合變化，呼應「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年主題。（盧金足攝）

3分鐘的煙火共有50種以上花色，編排超過80種的組合變化，呼應「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年主題。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為跨年晚會倒數，祝福市民「2022幸福台中！新年快樂！」只花3秒鐘創新紀錄，全場20萬民眾嗨翻天，一同迎向嶄新2022年。

「3、2、1！」盧秀燕昨日11時55分與市府團隊與全場20萬的民眾一起跨年倒數，迎向新年，也向281萬市民祝賀「2022幸福台中！新年快樂！」

今年台中市以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，從31日晚上7時在水湳中央公園正式開唱，由周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等超強卡司接力演唱。

另有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、？te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，長達6小時不間斷的精彩演出。

中央公園交通方便又鄰近逢甲夜市，即使16度低溫，還是湧進20萬人來參加跨年晚會，水湳中央公園主持人阿Ken、蔡尚樺活潑的主持功力，帶動全場熱力四射。

台中跨年節目卡司超吸睛，本土天團玖壹壹動感開場演出，跨年倒數前有的Ella陳嘉樺的唱跳大秀，另外周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等歌手，長達6小時不間斷的精彩演出

跨年後由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸，很多民眾6小時全程參與，有民眾說，跨年完剛好今天一早去參加元旦升旗，讓新的一年有好的開始。