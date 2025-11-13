芬普尼蛋追污染源，彰化縣動防所與農業處畜產科等單位10日赴文雅畜牧場採檢，驗出雞蛋、羽毛及其代謝物超標，11日再採檢雞隻內臟與蛋品送驗，其中1件蛋品再度被驗出芬普尼超標，該場持續進行移動管制、蛋品也將持續封存，另檢方也將依涉嫌違反動物用藥品管理法、食品安全衛生管理法啟動調查。

位在南彰化的文雅畜牧場，被抽檢到蛋品芬普尼超標，為調查污染源的肇因，動防所與農業處畜產科於10日再次前往採集場內雞蛋、雞隻飲水、飼料、土壤及羽毛送中央畜產會檢驗，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

動防所與農業處畜產科11日再赴該場採檢，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，11月11日進行雞隻內臟與蛋品的採樣，共採樣25件，其中有一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留，因此動物防疫所仍持續管制、每天派員清查、封存該場的蛋品，並持續配合檢方偵辦發生的原因。

隨著檢驗報告陸續出爐，相關單位定調為單一牧場，朝向場內污染方向追查，彰化地檢署也已展開調查中，彰檢表示，將依涉嫌違反動物用藥品管理法、食品安全衛生管理法偵辦，並將進行搜索及約談相關人員到案說明，以釐清真正污染源。