雞蛋檢驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，日前複驗雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物，再度檢出芬普尼代謝物，分別超標3倍、27倍及13倍。不過，飲用水、飼料及周邊農田土壤皆為零檢出。外界推測，可能是雞舍未清空後使用環境用藥所致，藥物由雞隻羽毛進入體內；實際原因仍待檢調進一步釐清。

彰化縣動物防疫所於10日前往案例場採樣，共檢取雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水2件、飼料2件及周邊農田土壤1件，共15件樣品送中央畜產會檢驗。結果顯示，1件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均未檢出。

縣府11日再派員至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，目前檢驗結果尚未出爐。

12日文雅畜牧場大門深鎖，門口招牌也已拆除。（馮惠宜攝）

12日文雅畜牧場大門深鎖，門口招牌也已拆除。不過，臨近的蛋雞場仍有不少消費者上門購蛋。業者出示檢驗報告，強調場內雞蛋都有定期送驗，且多數消費者也表示該場雞蛋有口碑、品質佳。

由於農業部早在106年9月已禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，同業聽聞問題牧場雞蛋、羽毛及代謝物又檢出芬普尼直言，可能該場誤用含芬普尼藥劑進行環境清潔，雞隻可能經由呼吸道或皮膚吸收殘留。但他們也強調，自家農場不會用那種藥，而是以火燒方式處理。

老王樂活農場業者王武隆表示，雞舍若需用藥，必須先清場並靜置一段時間再進雞飼養，多數業者均使用核准藥劑或火燒除蟲，以確保安全。