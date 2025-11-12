彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，發現農藥「芬普尼」殘留超標3倍，約15萬顆毒雞蛋流入市面。國民黨立法院黨團12日召開記者會痛批，食藥署早在11月4日就驗出問題雞蛋，卻延遲6天才公布，衛福部與農業部難辭其咎。藍委呼籲政府儘速釐清污染來源、全面查場，並檢討檢驗通報機制，還給國人安心的食安環境。

國民黨團書記長羅智強指出，彰化文雅畜牧場每月產蛋量高達120萬顆，其中15萬顆為可追蹤的洗選蛋，其餘流入傳統市場無法追查，該場雞蛋銷往9縣市，食藥署僅表示「I47045」編碼雞蛋逐批檢驗，卻拒絕全面抽查，署長姜志剛還稱「全面檢驗有違科學精神」。羅智強質問，既然民眾誤食毒蛋6天，誰該負責？

羅智強批評，姜志剛11日竟稱，除非一天吃100顆毒蛋才會急性中毒，形同戲謔民眾，別說100顆，就算1顆也沒人敢吃，難道要以身試毒？羅智強譏諷衛福部長石崇良稱「查到哪就公布到哪」，根本不食人間煙火，彷彿晉惠帝再現。他呼籲政府立即檢討通報流程，給全民交代。

國民黨立委林沛祥表示，國人只要求買的食品是安全的，但15萬顆含芬普尼的雞蛋再次粉碎信任，最可怕的不是0.03ppm的殘留，而是政府的態度，食藥署以一天吃100顆才中毒的說法侮辱大家的智慧；國家標準是0.01ppm，政府應堅守而非討價還價，當政府在爭論多少毒才安全時，就已經失職。

林沛祥指出，2017年台灣曾爆發芬普尼毒蛋事件，當時已明令禁用，8年後仍重演，顯示所有改革與把關都是假的，若推給環境污染，更是政府系統性失能的證明。林也質疑6天內毒蛋流入全台卻無任何警示，是在等什麼、在保護誰？

他批評，民進黨政府只會宣傳雞蛋溯源碼多厲害，卻要民眾翻發票、查編碼「I47」自行退貨，把責任全丟給消費者，用少吃幾顆雞蛋的風涼話，挽不回人民信任。

國民黨立委陳菁徽指出，現任食藥署長姜志剛在2017年毒蛋事件時，曾以醫師身分批評政府推卸責任，主張應重視慢性中毒、追蹤甲狀腺問題，結果如今卻改口說每天吃7顆才有危害，這是「2017年的姜醫師打臉2025年的姜署長」。

她並質疑，污染源至今不明，政府仍說是個案，已顯不誠實。她呼籲姜志剛回復專業標準，守護國人食安，讓民眾吃得安心、媽媽放心。

國民黨立委王育敏則指出，政府面對毒蛋事件消極、反應慢半拍，未能料敵從嚴。2017年已爆發同樣事件，政府宣稱禁用芬普尼，結果2025年再犯。檢驗顯示雞羽毛含0.27ppm芬普尼，證明畜牧場直接使用，要求農業部全面普查雞場，尤其籠飼場應優先抽驗，不可再讓毒蛋重演。

王育敏強調，日本發生食安事件24小時內就公布，我國食藥署卻拖6天，顯示通報機制嚴重落後。她呼籲政府速改制度，民眾要的是積極守護食安的政務官，不是說吃幾顆沒關係的官員。