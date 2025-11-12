芬普尼雞蛋事件延燒，家庭醫學科醫師李思賢表示，芬普尼是一種廣效性殺蟲劑，人類長期或大量暴露後，可能影響肝臟、腎臟與神經及內分泌系統。營養師陳珮淳則建議，民眾若不慎吃到有毒雞蛋，可多吃吃含植化素、維生素B、C、E，及礦物質鎂、鉀等營養素的蔬果，並多補充水分，加速身體排毒。

李思賢在臉書發文表示，芬普尼是用來對付跳蚤、蝨子、蟑螂的殺蟲劑，會干擾昆蟲的神經系統訊號傳遞使其麻痺及死亡，雞隻接觸到芬普尼後，殘留物可能在雞蛋中被檢出，被人類吃下後則由肝臟代謝為高毒性的芬普尼酼醚。

不過李思賢說，民眾僅少量或偶爾攝入含芬普尼的雞蛋，通常不會有明顯傷害，若長期或大量暴露則可能影響肝臟、腎臟與神經和內分泌系統。

陳珮淳也在臉書發文提醒民眾，芬普尼在肝臟轉化為芬普尼硫醚後，會由尿液與糞便排出，全程約需5至7天，但只要肝、腎代謝功能正常，並維持飲食均衡，人體仍具基本的解毒能力。

4食物和1習慣幫助肝臟排毒

一、植化素：綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜含蘿蔔硫素與蒜素，能讓肝細胞更快標記毒素，轉成水溶性物質後由尿液排出。連續攝取3至5天十字花科蔬菜，例如綠花椰菜，可提升3成肝臟解毒的活性。

二、抗氧化物質：芬普尼代謝後會產生自由基，易使肝細胞損傷。奇異果、柑橘、紅椒等含維生素C；堅果、葵花籽、酪梨等含維生素E；葡萄籽、石榴、綠茶等含多酚，這些營養素能中和自由基，保護細胞。

三、B群、鎂與水分：B群與鎂、水分是肝臟解毒酵素的輔助物質，不足時可能導致身體代謝變慢，每天飲水量應以體重乘以30毫升為標準，若飲食偏鹹或有喝咖啡習慣，可增加300至500毫升。

四、鉀鈉平衡促循環：香蕉、奇異果、毛豆、地瓜及菠菜等含鉀食物，能幫助身體排鈉，減少水腫並促進腎臟健康。

五、其他習慣：抬腿10鐘、飯後散步15分鐘或泡腳等行為，也有助於讓廢物更快排出體外。