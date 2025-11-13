彰化縣文雅畜牧場被抽檢到蛋品芬普尼超標，縣府動防所、農業處等單位，後續再到畜牧場進行採檢，在雞蛋及羽毛上都檢出芬普尼超標，由於事涉食安問題，彰化地檢署指揮警調偵辦，檢調等單位今日進入畜牧場進行搜索，並將文雅畜牧場負責人及其妻子倆人帶回調查，並轉列被告，據了解，目前正由彰化調查站展開偵訊中。

彰化縣文雅畜牧場蛋品芬普尼超標案持續延燒，目前已知負責人夫婦倆人已被帶至彰化縣調查站偵訊中。（葉靜美攝）

文雅畜牧場被抽檢到蛋品芬普尼超標，為調查汙染源的肇因，動防所與農業處畜產科於10日、再次前往採集場內雞蛋、雞隻飲水、飼料、土壤及羽毛送中央畜產會檢驗，結果在蛋品及雞隻羽毛都體檢出芬普尼殘留，羽毛芬普尼殘留甚至超標27倍。11日的採驗，再驗出蛋品有芬普尼超標。

衛生局在文雅畜牧場被抽檢到蛋品芬普尼超標後，也曾派員到洗選場採檢，10件蛋品中有2件芬普尼超標，如今三度被檢出雞蛋有殘毒，讓縣府單位高度質疑是養雞戶涉嫌不當使用含有芬普尼毒性的違禁藥劑，而非單純遭到「外在環境」污染所導致，除依違反「動物用藥品管理法」開罰12萬元外，全案並移送檢方偵辦。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，地檢署在得知芬普尼雞蛋污染訊息後，立即主動分案，並依據業者涉嫌違反「食品安全衛生管理法與動物用藥品管理法」等罪嫌，依法展開搜索與偵辦，由王元郁檢察官指揮彰化縣調查站、保安警察第七總隊第三大隊中區中隊會同彰化農政、衛生及環保機關人員，於今日進場搜索，全面採集檢體送驗，並查扣相關證物及藥品送鑑定。

王銘仁表示，雞場負責人夫婦由執行機關帶回接受調查；至於倆人是否坦承違規使用藥品，王銘仁表示，偵查中，不便對外說明，並將持續積極查證汙染原因及藥品來源；據了解，目前夫婦倆人已被帶回彰化縣調查站偵訊中，檢方也已將倆人列為被告，是否進行聲押等強制處分，王銘仁表示，將由檢察官視案情決定。