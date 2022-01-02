隨著2022年的到來，不少政治人物除了在臉書回顧去年，也會分享自己新的一年有哪些期許和目標。其中國民黨台北市議員羅智強1日在臉書透露，「新的開始，給自己三個小小的新目標」，其中一項正是目標3個月內再寫一本新書！消息曝光後，再度引發網友熱列討論。

羅智強1日在臉書提到，2022元旦新的開始，給自己三個小小的新目標，第一，恢復執行168（不吃晚餐），目標減5公斤；第二，晚間9點30分開始恢復「陪公子寫書」直播，目標3個月內再寫一本新書；第三，可以有多一點時間陪陪家人（這一點最難）。

在元旦當天中午，羅智強則是請媽媽吃新年午餐，他更透露，為了四大公投進行凱道夜宿活動時，母親常常一聲不吭就跑來看他，看他一次罵一次「幹嘛這麼辛苦」、「著涼怎麼辦」，語氣中滿是不捨。

羅智強詢問網友們「各位有什麼新年新目標呢？」也祝大家2022年幸福滿滿！對此，此篇貼文已有1.3萬人按讚，不少網友紛紛留言表示，「小強，因為你看到了希望，加油」、「強哥架勢十足喔，2022對DPP的監督一樣...火力全開」、「陪伴家人是很重要的事」。