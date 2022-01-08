投顧業者評估，短線上亞洲股市必須留意中國信貸、物價與貿易數據，印度物價數據，南韓央行利率會議等指標，中長線來看，今年亞洲股市可望在升息效應下有所表現，投資人可逢低分批布局。富蘭克林證券投顧表示，未來一週新興市場經濟數據留意中國12月信貸與貨幣供給、CPI/PPI等物價數據、進出口貿易數據，印度12月CPI/WPI物價數據，南韓央行將召開利率會議，預估將調升基準利率一碼至1.25％。

中長線來看，富蘭克林證券投顧表示，2022年美國聯準會將加速縮減購債步伐，隨後將進入升息循環，雖然市場投資人不喜聯準會緊縮貨幣政策，將限縮本益比擴張空間，惟依據2000年以來的歷史經驗顯示，聯準會在升息前的一至三個月期間與升息後一至三個月期間，亞太股市皆呈現上漲走勢、同時相對全球股市也有較佳表現，反應聯準會升息主要為抑制經濟過熱與通膨、美國經濟擴張連帶提振亞洲國家成長動能。著眼2022年美國經濟將持續擴張、疫情對經濟的干擾程度有望逐漸降低，且相比過去幾次危機引發的經濟衰退，本輪由新冠疫情導致的全球經濟衰退，中國之外的亞洲國家投資動能（固定資本形成總額）恢復地相當強勁，評估亞洲多數國家2022年經濟展望仍相當正向，有利資本市場表現。

富蘭克林證券投顧表示，中國經濟動能放緩需要官方更為寬鬆的政策支持，近期繼政治局會議釋放經濟政策寬鬆訊號、接續人行調降現金存款準備率兩碼後，中央經濟工作會議也認為中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，會議強調要著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，評估後續政策動向將持續牽動整體經濟情勢與金融市場表現。2011年12月以來中國人行陸續降準與調降LPR利率，但金融市場對此利多反應不大，由於在中國貨幣政策更多是基於數量而不是價格的調整，即貨幣供應的量比價更為重要，因此後續須觀察中國信貸成長是否能明顯加速。