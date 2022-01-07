（日盛證券迎虎年選好股，推交易滿額抽總價值60萬元好禮活動。圖／日盛證券提供）

2021年美股領漲全球股市「牛市再現」，展望2022年，日盛證券建議，應持續關注疫情、通膨、產業供應鏈與貨幣政策等不確定性因素影響經濟復甦放緩，投資更應著重產業布局，瞄準升息題材。日盛證券為協助客戶抓住投資趨勢與熱潮，提供客戶台股、海外股票與海外債券等多元交易服務，更於1月份推出為期2個月的「虎年交易拿紅包，交易百萬週週抽」活動，交易滿額即可抽總價值高達60萬元好禮。

日盛證券分析指出，2022年全球最重要的經濟大事件，就是美國聯準會即將升息，一旦開始啟動升息循環，投資人如何選股將是關鍵。2022年美國最大規模的基礎建設法案中，以綠能與抗汙染為重點項目，美國建設將投入更多財政支出於工業、運輸、可再生清潔能源與電動車等產業類別。另美國是全球最大科技產業聚集地，通訊服務、半導體、資訊科技產業獲利預估將優於市場平均水準。日前台股由晶圓雙雄與金融股領軍，加權指數在國際股市創高引領下，抱股過年的氣氛濃厚，而上半年供需都不會取得平衡的半導體股，如晶圓代工、電源管理晶片等，缺料狀況仍將持續，預期也將受到資金關注。

由於通膨壓力加快FED貨幣緊縮及升息的步伐，回顧歷史經驗2004年及2015年兩次FED升息循環，美國聯準會升息前3個月起累計半年報酬率，美股產業表現分別以能源9％、通訊服務17％漲幅最高，升息前3個月起累計一年報酬率，分別以能源43％、公用事業18％漲幅名列前茅，其他類股如工業、原材料、通訊服務、非核心消費亦表現不錯，各類股報酬率會隨著時間的拉長而趨於穩定，其正報酬機率高達8成以上。

為抓住台美股投資熱潮，日盛證券深耕海內外市場客群，結合台股、海外股票與海外債券交易，自1月1日至2月28日舉辦「虎年交易拿紅包，交易百萬週週抽」活動，投資人只要在活動期間符合交易門檻，就有機會抽中Vespa機車、Dyson涼暖空氣清淨機、Samsung Galaxy等24個獎項、總價值高達60萬的獎品，詳細活動內容可至日盛證券網站查詢。