媒體披露前副總統陳建仁有望以黑馬之姿參與2022年台北市長選戰，為政壇投下震撼彈。前民進黨立委郭正亮認為，陳建仁應該可以考慮是否要參選，但他指出，台北市民對於高端疫苗議題十分有感，而陳建仁的年紀可能也會是一個問題，且他也比較缺乏大家認為能擔任市長的形象。

郭正亮今天(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，「高端之前，大仁哥很受歡迎」。2020年總統、立委選舉期間，有不少立委搶著要找他幫忙助選，因為他個人很溫暖、做人親切，很多人喜歡他造勢的那種感覺，沒那麼政治。

郭正亮認為，高端議題台北市民最有感，他必然會被檢驗，是否參選，要考慮清楚；另外他明年71歲了，台北市民能接受嗎？如果對手是藍委蔣萬安和台北市副市長黃珊珊，「你比他們大幾歲？」71歲是選總統的年紀了，大家會認為需要衝市政、盯細節，而總統是做大政方針，執行可以交給院長和各部會首長，市長不一樣，是從決策到執行都靠本人，是不是給人家感覺你是這類的人？

郭正亮還以前紐約市長彭博為例指出，彭博恰好是這類型的人，大家也認為他是實踐派，公司經營成功，所以即便他年紀大，但紐約市民也能接受。但陳建仁恐怕沒這形象，他的形象是偏向決策、親和力和做人公道。