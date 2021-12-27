高雄市議員李雅靜昨（26）日在臉書表示，「文正路路燈又壞了」，已通報相關單位緊急處理，並提醒民眾行經該處注意安全。對此，台北市議員羅智強批說，政府是想「打造高雄，漆黑城市」嗎？接連兩天出現道路「停燈」的狀況，這樣的治理能力是不是該好好檢討一下？

高雄路燈近期頻頻出狀況，耶誕節當晚鳳山區、三民區、苓雅區等多處路段路燈不亮，高雄市長陳其邁26日才批台電「掉漆」，沒想到當晚鳳山區路燈馬上又不亮。

李雅靜在臉書直呼「文正路路燈又壞了，聖誕老公公生氣了，聖誕老公公明年不來了」，並提醒用路人注意安全。

羅智強則在臉書表示，白天灰濛濛，晚上黑漆漆，政府是想「打造高雄，漆黑城市」嗎？25日高雄市多區的道路才「停燈」，隔一天鳯山道路又「停燈」，也不是要挑剔，但連兩天路燈罷工，要嘛是電力供應出問題、要嘛是螺絲掉滿地，不當一回事，這樣的治理能力，是不是該好好檢討一下？

陳其邁26日上午出席愛河灣遊艇碼頭Ａ區間簽約典禮，對於停電一事，他受訪時表示，「我很不高興，這是很掉漆的事，台電內部應該要檢討，不應該一而再、再而三的發生」。