高雄壽山動物園改建案，找台電、中油等國營企業及建商捐錢，引發爭議。高雄市政府又開闢新戰場，直指台北市有前例可循，因為台北市立動物園的貓熊館就是新光集團捐建的，北市回嗆「引例失當」。對此，高市府新聞局長董建宏今（2）日直說，新光集團本身就有包含建設等龐大投資事業的集團，至於高雄市政府是以102年壽山動物園認養辦法，所有公私營企業也是依據此來進行募款，並無違反公益勸募條例。

今高雄市長陳其邁出席前總統陳水扁主持的廣播節目1周年慶祝餐會，原本媒體要堵訪，追問關於動物園改建募款風波，但陳其邁不願受訪，市府稱是私人行程，未安排受訪時間，事後臨時找來新聞局長董建宏代打。

董建宏直指，早在前總統馬英九時任台北市長時，新光集團即捐建約3.1億元「貓熊館」給台北市立動物園，當時北市府為了感謝新光集團，還特地取名為「新光特展館」，後續還有裕隆集團等持續捐贈貓熊館。

董建宏重申，新光集團本身包含做壽險、保險業、百貨業、開發建設等相關的行業，新光集團其實也是具有一個龐大的投資事業產項的集團。

針對連日來壽山動物園改建經費惹議，董建宏表示，感謝公私企業願意對社會回饋，企業取之於社會，用之於社會，共同保留高雄市民的記憶，這些有助於社會公益，而高雄市政府是以102年壽山動物園認養辦法，所有公私營企業也是依據此來進行募款，並無違反公益勸募條例，目前認養、捐助計畫不變。

桃園市長鄭文燦今出席同場慶祝餐會時則說，中油、台電或其他國營事業，不管是敦親睦鄰基金或電協金，都訂有管理辦法，且不管專案補助或一般補助都要符合辦法。

鄭文燦強調，各縣市都有類似情形，都按照過去長期制定的這個辦法來運用這個經費，每個縣市都有，只是鄰避設施多寡數量不同。至於建商捐款有無分際問題？他直說，對政府捐款一樣要符合捐款規定。