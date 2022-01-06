國營事業及建商捐款4.5億改建壽山動物園，高雄巿議會國民黨KK政線6日表示，審查預算時發現，這些「不勉強的樂捐」未列在111年度「捐獻及贈與收入」歲入科目，歲出部分，觀光局也只列新建空中廊道工程5000萬，完全看不到4.5億要用在哪裡。

KK政線成員陳麗娜表示，新動物園計畫總經費5億，這筆歲出未列在110年預算裡，仍於去年8月開工，當時主持典禮的副巿長林欽榮指出今年9月就能全區開放。既然是1年就做完的工程，照理觀光局應會編足新動物園運動的5億歲出，然而只編了「壽山動物園空中廊道新建工程」5000萬。這5000萬是市府自籌款，國企和建商的4.5億就憑空消失了，完全不知道要用到哪裡去。

她質疑，新動物園工程只編5000萬，但今年9月就能趕在市長選舉前開放，這樣看起來動物園改建就只需要5000萬而已，那麼其他的4.5億到底要花到哪裡去？所謂的樂捐，會不會只是假借動物園改建而五鬼搬運、乾坤大挪移？

KK政線另名成員李眉蓁也表示，111年總預算案「捐獻及贈與收入」共12.24億元，這些是中油、台電等國營事業的睦鄰基金，受贈對象有各局處、各區公所，但觀光局「捐獻及贈與收入」是0，代表4.5億並未列入觀光局今年度的捐獻贈與收入。這是打算逃避監督，還是故意藏錢？

李眉蓁表示，總預算是市政府施政計畫的呈現，每一筆收入和支出都要清清楚楚。如果國企和建商樂捐的錢可以不必列入總預算、不必接受議會審查，那市府豈不是可以「無樂不捐」，隨時都可以找名目樂捐？這樣一來，預算制度如何維持？議會還能如何監督？