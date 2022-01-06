台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。（曹婷婷攝）

台南一中今年迎接百年校慶，4月16日將舉行慶祝大會，當晚將舉辦席開250桌的校友大團圓辦桌晚會。今天是慶祝大會倒數前100天，學校特別舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會，邀集老中青3個世代一中人同框齊聚。

為盛大舉辦百年校慶，南一中校友會發起募款回饋母校，迄已募款4000多萬元，校友展現驚人向心力。負責百年校慶募款的吳榮彬理事長也邀請大家4月16日晚上參加校友大團圓辦桌晚會，預計席開250桌。

今天全場最年長的是1927年出生的郭坤榮，高齡95歲，1945年自南一中前身臺南州立第二中學校畢業，就學正值二戰期間，長子郭育良1957年出生，是美國霍普金斯大學醫學博士，也是南一中第4屆校友傑出成就獎得主，外孫林澄蔚1987出生，也是南一中校友，祖孫三代讀南一中時期，各隔30年，也剛好跨越一甲子。

出席的中生代則有恒耀企業董事長吳榮彬、全國機械公會理事長魏燦文、校友獎學基金會董事長卓永崇、台南校友總會理事長王建章等人。新生代的一中人則有現任南一中學生聯合會現任會長陳亞昕、副會長李祐頡。

南一中校長廖財固表示，百年校慶系列活動讓一中人大團結，近期南一中將出版5冊一套特刊，完整紀錄一中人故事，金曲歌王謝銘祐也創作百年校慶主題曲《南風》，4月10、11日將與校內社團合辦2場演唱會。今天也公開發表首支百年校慶宣傳影片回憶篇，短片以校歌開場，疊合一世紀校園影像，感性呈現南一中百年發展進程。前立法院長王金平應邀擔任百日倒數者，並錄製影片獻聲祝福。