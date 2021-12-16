立法院內政委員會就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」邀請相關部會官員至立院專案報告並備詢。不過農委會主委陳吉仲臨時請假，讓擔任召委的國民黨立委林為洲相當不滿，譴責陳吉仲。

林為洲表示，攸關國內養豬產業與國民健康，身為主責單位的陳吉仲，原先承諾至立法院備詢，下午予以准假，卻臨時在開會前，以簡訊告知請假整天不出現，民進黨難道就這樣放任部會官員不需受國會監督？如此藐視國會的政務官，嚴厲譴責。

林為洲在會議中堅持陳吉仲至少要來報告才能離開，民進黨立委莊瑞雄與其爭論，莊瑞雄認為針對「假訊息」的議題不是農委會主管，人家也有誠意，派了個也姓陳的副主委（陳添壽）來了，且行政院今天有院會。

林為洲則表示，他已經查過了，行政院今天院會跟陳吉仲無關，反而立法院委員會跟他有關，公投反萊豬議題跟他很有關係，他應該要來開會。內政委員會最後在雙方僵持不下的情況下，宣布散會。