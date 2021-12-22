屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨將推派何人在2022出戰屏東是各界關注焦點，民進黨立委莊瑞雄今（22）日召開記者會宣布參選，說指定不是屏東的傳統，也不是民進黨的文化，「重點是下一棒一定也要是強棒！」

莊瑞雄今日上午宣布參選，其餘如同黨立委鍾佳濱早就對外界表達過意願，潘孟安也曾點名支持立委周春米。莊瑞雄就表示，其實在屏東大家都知道3人會參與初選，所以他這次才會北上召開記者會，是要將決心告知給全台灣人民。

莊瑞雄表示，屏東的傳統就是每位縣長都很努力，扮演好自己的角色後就「華麗轉身」，優雅卸下職務，「相信潘孟安也是如此」，並說指定接班人並不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化，屏東縣民要仔細思考誰才是強棒，可以讓屏東翻轉，以後有更大的發揮。

莊瑞雄今在台大醫院國際會議中心舉辦記者會，民進黨立委陳亭妃、管碧玲、蔡易餘、羅致政、蘇巧慧、王美惠等人均到場力挺。