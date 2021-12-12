「要延續我屏東、我驕傲的屏東品牌，我們一起來支持周春米接棒！」屏東縣長潘孟安12日下午在內埔5000人的公投宣講上，公開力挺正參加下屆屏東縣長初選的立法委員周春米，讓在一旁的周春米感動不已，她強調，一定會繼續努力，讓屏東品牌、屏東價值延續下去。

潘孟安在公投宣講場上，話峰一轉說，他的縣長任期就要到了，非常感謝屏東鄉親支持，他與縣府團隊將近7年來非常打拚，讓屏東人高喊「我屏東，我驕傲」，是因為縣政過程中有周春米在中央爭取經費的協助。

他感性地說，無論是爭取重大建設經費、說服中央部會同意有利於屏東的政策，都是周春米一路全力協助，才能夠得到好結果，所以，縣政成果應該要為周春米記上一筆。

潘孟安說，周春米從蘇嘉全、曹啟鴻縣長競選過程，到近年來小英總統選舉，她不是在幕後擔任首席法律顧問，就是擔任小英之友會屏東縣總會長，因此，屏東的品牌驕傲、屏東價值要延續，希望鄉親一起來唯一支持周春米，讓周春米接棒擔任屏東縣長，為屏東創造另一個屏東價值。他講完後，現場民眾高呼「唯一支持，周春米」。

人在現場的周春米感動到眼眶泛紅，她表示，自己一定會延續潘縣長務實認真精神，繼續實實做、惦惦做、憨憨做，用她的專業及女性的溫暖，跟所有鄉親一起努力，讓屏東向前。