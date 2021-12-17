台東暖湯季17日舉行記者會，由樂天女孩走秀揭序。（蔡旻妤攝）

台東暖湯季17日舉行記者會，由樂天女孩走秀揭序。（蔡旻妤攝）

台東暖湯季17日舉行記者會，由樂天女孩走秀揭序。（蔡旻妤攝）

台東暖湯季17日登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東暖湯季17日登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東暖湯季17日登場，活動邀請樂天女孩走秀，台東縣長饒慶鈴歡迎大家到台東體驗溫泉慢活之旅。此外，台東暖浴衣設計比賽自17日開始徵件，邀請國際服裝設計師沙布喇．安德烈擔任評審長，歡迎全國浴衣設計同好及大專院校學生參賽。

由樂天女孩筠熹、凱莉絲和林襄穿著代表台東3種暖特性的浴衣為活動揭開序幕， 饒慶鈴表示，以台東暖為主軸，提供以精緻飯店為主，豐厚底蘊堆疊優雅風範的「知性暖」。以特色民宿為主，風華各異展現百變樣貌的「感性暖」。有以野溪等免費溫泉資源為主，奔放隨興張揚自然本色的「率性暖」等3大泡湯指引，呈現台東溫泉多元獨特的樣貌，讓旅客更容易掌握台東溫泉的資訊，歡迎全國鄉親在歲末年終，到台東跨年、體驗山水景觀之美，來一趟犒賞自己的溫泉慢活之旅。

台東有知本溫泉、金崙溫泉、世界唯二的綠島朝日海底溫泉，從縱谷鹿野、南橫公路、南迴線上都有溫泉，不論是高級溫泉飯店，到平易近人各具特色的溫泉民宿湯屋都有，選擇非常多。

為了能夠更具體地傳遞「台東暖」意象，台東暖湯季與今年參加2021 MIFA莫斯科國際攝影賽，榮獲2金、5銀、2銅共9面獎牌、屢獲國際攝影大獎的攝影家曾進發，及熱愛攝影並出版多本攝影書籍的攝影師Mookio阿默合作，拍攝台東各地溫泉景色和溫泉區風景，並於12月底於「台東暖湯季」FB粉專辦理線上攝影展。此外，也邀請樂天女孩曲曲、菲菲和及孟潔拍攝宣傳影片，預計將於12月底壓軸上映。

而此次浴衣比賽前3名的實體作品、攝影展作品以及台東暖影片也將於明年2月13日至19日在台北「松山文創園區-藝異空間」舉辦的「台東暖湯季沉浸式體驗成果展」中展出，沙布喇．安德烈老師也將特別帶領卑南國中時尚設計專班學生，以台東在地素材設計台東暖浴衣，並在成果展中展出浴衣設計圖，展現台東在地設計力。活動詳情與最新訊息請至臉書台東暖湯季（https：／／www.facebook.com／taitungcozyhotspring／）。