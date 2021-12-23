1名女網友日前住院，她的父親突然在凌晨3點衝到病床旁，手叉在胸前坐著，貌似在「等人」，父親還一直安慰她「不要擔心、爸爸保護你」讓她很困惑；後來她才得知父親在家睡覺時突聞到一股檀香味，接著有聲音告訴父親「快去醫院，怕會抓錯人」，原來當晚她隔壁床疑似被抓交替，父親擔心抓錯人才會「坐鎮」病房。

該名女網友在臉書「爆系故事館」發文表示，她日前住院，父母在醫院陪病到晚餐吃完就先回家，留下男友照顧她，當時隔壁床來了1位小妹妹，而她的父親在臨走前特別叮嚀「開燈睡」，沒想到一直到半夜3點多，她的父親突然跑來醫院，並對她說「爸爸低加！免驚蛤！（台語：爸爸在這，別擔心）」。

女網友住院時，她的父親突然在凌晨3點衝到病床旁，手叉在胸前坐著，貌似在「等人」，後來得知父親得知她的隔壁床要抓交替，對「抓錯人」才坐鎮在病房。（翻攝自臉書「爆系故事館」）

該女網友說，連她的男友說要讓床位給她的父親，父親則回應「免！恁睏李ㄟ，哇舞逮誌愛辦！」（台語：你睡你的，我有事情要辦）父親接著手交叉放胸前坐在病床旁，看似就像「等人」，隔天父親對她說「沒事了！以後厚...爸爸會保護妳」，她後來出院才知道，原來當晚父親在睡夢中聞到檀香味，有個聲音告訴父親「快去醫院，怕會抓錯人」。

該女網友說，原來當晚她隔壁床的小女孩要被「抓交替」，而她的父親冥冥之中得知後才趕緊到醫院「坐鎮」，後來她還得知他與小女孩同姓；其他網友則留言說，「有爸爸在都不用怕」、「妳爸爸好疼妳，要好好孝順他！那隔壁床的小妹妹後來有平安出院嗎？」「還好爸爸有去」、「爸爸好暖！」