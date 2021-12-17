同島一命，力挺農民！高雄、屏東蓮霧及台東鳳梨釋迦適逢產季，但因外銷受阻，台南市政府17日以實際行動支持台灣優質農產品，一口氣採購1300箱蓮霧及鳳梨釋迦，送給疫情期間站在防疫第一線的台南醫護人員及日間照護中心等機構。

市長黃偉哲表示，台南雖非蓮霧及鳳梨釋迦的主要產區，但因同為農業重要產區，深刻了解疫情期間農產品外銷不易，無論屏東或台東都是台灣的一部分，大家同島一命責無旁貸應該相互扶持台灣的優質農產品，並希望藉此拋磚引玉，呼籲國人一起多多購買、力挺台灣水果。

市府農業局長李建裕也說，經聯繫台東地區農會、佳冬農會及六龜農會後，共訂購1300箱蓮霧及鳳梨釋迦，希望透過產銷互助，降低果農受到的影響，並將水果送給第一線醫護人員，以及透過市府社會局長照管理中心，提供給台南市的日照中心及小規模多機能中心81家、失智社區服務據點40個，一起為台灣農產品及公益活動盡一份心力。