外貿協會「2021年台北國際食品系列展」22日在台北南港二館開展，貿協董事長黃志芳強調，展覽規模受到疫情影響所以比較小，但搭上耶誕節檔期，相信人潮可望創下新高。

今年展場除集結食品、食品加工機械、生技製藥設備、包裝工業、飯店暨餐飲設備用品等展覽，黃志芳指出，還有另一亮點就是與台灣友好的歐洲波羅的海國家立陶宛，首度在展中設立專館展示巧克力、啤酒、花茶、乳酪等市集，黃志芳認為，立陶宛不畏強權力挺台灣到底，台灣人都看在眼裡，預料將有望讓國人對立陶宛的回饋採購推向新高潮。

黃志芳說，今年國際食品展儘管受到疫情影響展覽數度延期，規模略有縮減，但還是今年以來最大規模的食品展，又有多國的國家館站台，再搭配耶誕檔期，人潮應可衝上新高，帶動商機成長。

黃志芳說，1個月前已為立陶宛舉辦美食節活動，吸引許多台灣民眾的回饋採購，廠商產品是一掃而空，還有消費者要求貿協開設立陶宛採購專門的窗口，而此次立陶宛國家館相信也將帶動一波回饋採購。