台中市政府自12月13日起為鼓勵尚未施打第一劑疫苗的市民踴躍接種，推出設籍台中市民首打族接種，即可現領200元禮券，截至22日止共計1萬260人領取禮券，原活動至25日截止，因市民接種踴躍、詢問度高，為提升台中市第一劑人口涵蓋率及對新冠疫情城市整體防護力，活動時間將再延長2周至明年1月7日止，提醒市民施打時務必攜帶身分證及健保卡。

市府指出，百貨、賣場等人潮聚集接種站持續提供接種服務，這周六、日於6處家樂福門市(文心店、青海店、西屯店、中清店、太平店及豐原店)及東協廣場設置新冠疫苗接種站，另配合聖誕佳節活動，新增柳川聖誕點燈會場(中西區衛生所)及南屯區文心森林公園（管理室)兩站，市府建設局並協助提供文心森林公園接種場地及佈置，讓醫療團隊進駐提供接種服務。

市府表示，統計至今日上午8時止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為234萬9373人，全市人口涵蓋率為83.48％，完成第二劑接種人數為193萬1131人，涵蓋率為68.62％，總計接種人次為428萬504人次，第三劑(追加劑)接種8308人，涵蓋率為0.30％。

衛生局提醒，各類新冠疫苗首打年齡，BNT須滿12歲、AZ及莫德納須滿18歲，高端年滿20歲可接種，呼籲符合接種資格市民把握機會，相關接種地點已公佈於台中市政府衛生局網站，歡迎市民查詢並踴躍接種。