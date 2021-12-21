王力宏與李靚蕾結束8年婚姻後，遭女方千字毀滅式宣言踢爆召妓、約砲等不堪過往，雙方隔空交戰多時，王力宏在昨(20日)道歉，並宣布暫退演藝圈，對此，律師林智群指出李靚蕾3大關鍵點，直誇效果遠超過「律師打官司」。

律師林智群表示從王力宏風波，可以學習到幾次事，首先，中文、文筆流暢很重要，他指出李靚蕾三篇文章不到1萬字，就在61小時取得4億豪宅，等於一個字賺到4萬元，接著勝訴之外，還包含執行完畢，大讚「我們律師打官司也沒這麼高效率」，此外，律師有時在協議過程會要求退讓，但如果退讓，有時得面臨無法承受的結果，接著大讚李靚蕾知道風向站在自己這邊，但得到道歉和房子就收手，完全不會貪心要求更多，可謂「見好就收」。

林智群強調李靚蕾收尾的很漂亮，畢竟對方都已經道歉，若再窮追不捨逼迫，導致對方擺爛到底，甚至把房子賣掉，屆時反倒無法拿對方如何，即便拿到判決，也執行不到那個房子，此外，這幾天風向雖都站在自己這邊，那是因為正在熱頭上，等事情退燒後，觀眾就會覺得煩，甚至覺得兩人要鬧到何時？因此再次強調：「見好就收，是必要的」。

林智群用簡短59字解釋事件發展進度，簡單而言就是：「李說王睡了每個人，徐說王沒睡她，掰兔說王睡她時還沒結婚，王爸說王只睡老婆，王說他是被迫睡老婆。最後王道歉加送房子，李說那我不計較了，劇情快轉後，大概就是這樣」。