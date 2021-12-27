高雄BMW男酒駕撞一家4口，造成1死3輕重傷，引來各方撻伐、砲轟，盼酒駕提高罰則。法務部長蔡清祥27日接受媒體採訪時表示，希望在個案上，偵審的檢察官、法官，應該要斟酌情節「從速查辦、從重量刑」。對於蔡清祥要求法官從重量刑的說法，律師林智群直言「蠻奇怪的」，因為「司法院長都不敢要求法官怎麼做了耶」。

律師林智群在臉書發文表示：「憲哥要求從重量刑，畢竟他不懂法律，法務部長要求法官從重量刑，也是蠻奇怪的，司法院長都不敢要求法官怎麼做了耶。」

至於各界提到的修法把刑責再加重，林智群認為：「加重可以嚇阻的話，現在為什麼還會發生？」，他表示現在的酒駕致人死亡是3-10年，已經是到頂了，再上去就是殺人罪10年以上有期徒刑；如果法院認定有殺人故意，直接用殺人罪，也是可以處理，沒必要把酒駕刑度再提高，因為已經到頂了。

林智群認為，可以著手的是「提供交通工具給肇事者的人，也要負一定責任！不管是民事責任、行政責任甚至刑事責任，確保『酒駕的人』拿不到『工具』（車輛），也是重要的。

網友則回應：「殺人可處死刑，還是有殺人案啊！為什麼覺得酒駕重判就不會有人酒駕？」、「刑事犯罪工具是可以沒收的，只是實務上只有故意的才會定義成犯罪工具，不然早就可以少很多酒駕犯了⋯⋯沒車要酒駕個屁⋯⋯台灣的法官都覺得酒駕不是故意」、「酒駕也是臺灣一堆人有僥倖心態便宜行事弄出來的，但舉凡超速、闖紅燈啊、路邊違停等行為也都有害死人的案例而且還是行車人有意為之，這些問題大家都直接無視欸XDD只抓酒駕來鞭」。

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