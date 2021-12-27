高雄BMW男三度酒駕釀1死3重傷，現場很「搖擺」移送時腳軟

黃男曾在臉書社團PO文轟酒駕，如今卻自己酒駕撞死人。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

黃男曾轟「喝酒坐車很難？」。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

高雄市黃姓男子26日晚間酒駕撞上正在過馬路的林姓男子一家四口，造成林男妻子不治、林男與2名女兒輕重傷，一家天人永隔。警方查出黃男2006年以及2009年有酒駕遭取締紀錄，如今是3度酒駕還撞死人，誇張的是，黃男曾在臉書社團PO出酒駕撞死男童新聞，砲轟「喝酒坐車很難？」、「還在堅持0.75以上才以殺人罪起訴嗎？」，如今自己卻酒駕撞死人，自己打臉自己。

黃男肇事後遭肉搜，發現他2019年曾在臉書社團《●【爆怨公社】●》轉貼酒駕害死小男童新聞，並PO文：「為什麼這種事情還是天天發生，別人的孩子別人的生命就死不完嗎？！無能的政府和笨色立委們，還在堅持0.75以上才以殺人罪起訴嗎？！」，還在下方留言回覆：「很可惡，喝酒坐車很難嗎？！有錢喝酒沒錢坐車？！」、「真的很令人生氣」。

如今他自己卻酒駕撞死2寶媽，害一家四口天人永隔，不少網友也留言：「朝聖」、「希望你自己也被以殺人罪起訴」、「所以你為什麼要酒駕?!?!?」。

除了酒駕，黃男也被起底經營「半套店」多年，有妨害風化前科。熟客都叫他「店長」，9月他還在臉書社團「高雄大小事」徵幹部。經查，黃男過去便身兼色情美容店幹部，2009年便因身兼美容店經理、負責人，媒介成年女子與男客進行「半套」性交易。由黃男負責招呼，交由「帶客員」領入室內，再由女子進行推做半套。

2010年11月，2名喬裝員警登門佯稱要「鬆一下」，身為經理的黃男還傻傻地熱情接待，交由曾姓幹部帶領三名小姐領入包廂，遭當場人贓俱獲，店內記帳單、班表、押金簿、獎金簿、勞點表、公休表、客人消費評分表等物全都成為證物，事後被依妨害風化罪判刑4月確定。

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